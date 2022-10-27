Орлу отказали в покупке автобусов у одного поставщика

Управлению муниципального имущества и землепользования администрации Орла не согласовали заключение контракта с единственным поставщиком.

ООО «Русский Автобус-Поволжье» за 480,564 млн рублей должно было продать 28 низкопольных автобусов. Компания была единственной, кто принял участие в электронном аукционе. Но заявка была признана соответствующей требованиям и о новом гортранспорте заговорили как о состоявшейся покупке. Но не случилось.

Администрация Орла 14 октября разместила два (1, 2) новых конкурса на 240,282 млн рублей каждый. 24 октября завершилась подача заявок. Теперь, по всем правилам конкуренции, на торги было подано по две заявки с идентичными предложениями. Победителями двух аукционов снова стало ООО «Русский Автобус-Поволжье». Общая цена контрактов составляет прежние 480,564 млн рублей.

Напомним, автобусы должны передать МУП «ТТП». На их оформление и вывод на маршруты уже выделены денежные средства.

ИА «Орелград»