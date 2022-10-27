Под Орлом гаишники устроили охоту за грязными колесами

Специализированный рейд был проведен в Мценском районе.

Сотрудники отделения ГИБДД МО МВД России «Мценский» провели выездное обследование по надзору за дорожным движением по недопущению и пресечению фактов загрязнения проезжей части автомобильных дорог. Также полицейские выявляли несанкционированные съезды с автомобильных дорог на обслуживаемой территории. Об этом сообщает региональное Управление ГИБДД. В частности, гаишники проверили территорию, прилегающую к мусорному полигону. В результате было установлено, что на улице Болховской города Мценска водители грузовиков буквально загрязняют проезжую часть. На них были составлены административные протоколы по статье 12.33 КоАП РФ.

Кстати, по указанной административной статье виновниками могут быть признаны не только водители, но и пассажиры и пешеходы, а также юридические лица, например, строительные, транспортные компании и др. Санкциями статьи 12.33 КоАП РФ за загрязнение проезжей части для простых гражданам предусмотрен штраф в размере от 5000 до 10 000 рублей, для должностных лиц — 25 000 рублей, для организаций — 300 000 рублей. В связи с этим отделение ГИБДД МО МВД России «Мценский» предупреждает и напоминает: загрязнение дорожного покрытия угрожает безопасности движения и ведет к росту числа дорожно-транспортных происшествий.

«Правила дорожного движения в пункте 1.5. гласят, что запрещается повреждать либо загрязнять покрытие дорог, — пояснили в ведомстве. — Иначе возникает помеха, которую необходимо устранить своими силами и предупредить других участников движения о возможной опасности. В ином случае нарушители могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа».

Стоит иметь ввиду, что под правонарушением подразумеваются умышленные действия, ведущие к ухудшению состояния полотна. ВК таковым относят: разлив горюче-смазочных материалов и стоковых вод со строек, канализаций и теплотрасс; высыпание щебня, гравия и строительного мусора из-за отсутствия полотна на кузове грузового автомобиля; попадание на дорогу грязи от колес автомобилей.

Добавим, что сотрудники отделения ГИБДД «Мценский» также провели акцию по профилактике ДТП и снижения тяжести их последствий, в ходе которой инспекторы напоминали водителям о необходимости соблюдения режима труда и отдыха. На трассе М-2 «Крым» полицейские останавливали машины и беседовали с водителями, причем особое внимание уделялось водителям грузовиков и автобусов которые следуют через Орловскую область транзитом. Если у водителя проявлялись признаки усталости, инспекторы предлагали ему остановиться и передохнуть. Кроме того, всем водителям были вручены памятки с рекомендациями по соблюдению режима труда и отдыха.

ИА «Орелград»