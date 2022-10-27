Под Орлом капитально отремонтируют пять улиц за 29 млн рублей

Контракт в деревне Образцово получило ООО «Монолит Строй».

Компания единственной подала заявку на участие в электронном аукционе. Цена контракта равна начальной, указано на сайте «Госзакупки». За 29 млн рублей капитально отремонтируют автомобильные дороги общего пользования местного значения по улицам Новая, Северная, Соловьиная, Светлая, Родниковая. Работы необходимо завершить до 30 июня 2023 года.

Напомним, ООО «МонолитCтрой» капитально ремонтирует улицу Пионерскую в Орле (от Лескова до Максима Горького). До конца работ осталось меньше недели, если верить контракту. Однако в реальности до финиша еще далеко. Хотя дорожное полотно обновили, частично отремонтировали тротуары, не вся запланированная площадь уложена плиткой, фрагментами нет бордюров, нет плавного примыкания с пересекаемой Октябрьской улицей, не вывезен мусор и т.д.

ИА «Орелград»