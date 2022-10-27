Создание заказника под Орлом признано законным

Суд оценил постановление правительства, которое пытались оспорить коммерсанты.

Орловский областной суд признал законным постановление регионального правительства о создании заказника «Корсунский». Подробности сообщила пресс-служба облсуда. Как уже рассказывал «Орелград», в конце мая 2022 года правительство Орловской области издало постановление о создании на территории Верховского района государственного природного биологического заказника «Корсунский».

Документом были установлены границы заказника и утверждено положение о нем. В постановлении было подчеркнуто, что «заказник является территорией, имеющей особое значение для сохранения и восстановления природных комплексов и их компонентов и поддержания экологического баланса Верховского района». Основной целью его создания было объявлено воспроизводство и восстановление особо ценных видов охотничьих ресурсов, таких как лось, косуля, олень благородный, а также сохранение среды их обитания.

Власти также установили правовой режим использования территории. В частности, в заказнике была запрещена любая деятельность, противоречащая целям его создания или способная причинить вред природным комплексам и их компонентам. Так, в числе прочего под запрет попали промысловая, спортивная и любительская охота, добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, и осуществление других видов пользования животным миром.

Понравилось это не всем. Так, общество с ограниченной ответственностью «Лес» подало административный иск к правительству Орловской области о признании недействующим постановления о создании заказника. Истец заявил, что «оспариваемым постановлением фактически прекращено его право на осуществление любительской и спортивной охоты на территории закрепленных за ним охотничьих угодий».

«Суд, рассмотрев дело по существу, указал, что возможность ограничения прав охотпользователей и иных лиц при создании заказников основана на положениях законодательства об особо охраняемых природных территориях и поэтому требований нормативных правовых актов в сфере животного мира и охоты не нарушает», — рассказала пресс-служба Орловского облсуда.

Было установлено, что закрепление за «Лесом» и Орловской областной общественной организацией охотников и рыболовов охотничьих угодий с правом добычи на них птицы и зверя не препятствует созданию на территории этих охотничьих угодий заказника с запрещением охоты. В результате заявленные исковые требования удовлетворены не были, то есть создание заказника признано законным. Однако решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Первый апелляционный суд общей юрисдикции.

ИА «Орелград»