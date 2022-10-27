Сумма штрафов для нарушителей ПДД выросла до 440 миллионов

В текущем году сотрудники ДПС выявили уже более полумиллиона нарушений.

За девять месяцев 2022 года сотрудниками ДПС ГИБДД Орловской области, с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений, выявлено 532 831 административное нарушение в сфере безопасности дорожного движения. Такие данные приведены в аналитической справке регионального Управления МВД России. Сообщается, что за отчетный период времени было вынесено 518 666 постановлений о наложении на нарушителей административных штрафов, общая сумма которых составила уже 439,6 миллиона рублей.

Для сравнения: месяцем ранее УМВД сообщало о 457 578 постановлениях о наложении административных штрафов на общую сумму 391,7 миллиона рублей. Таким образом, всего за один месяц, то есть за сентябрь, нарушителям Правил дорожного движения в Орловской области были выписаны штрафы на общую сумму 47,9 миллиона рублей. Причем количество нарушений выросло более чем на 61 тысячу.

«По фактам грубых нарушений Правил дорожного движения в суды было направлено 4766 материалов, — следует из отчета Управления МВД о состоянии оперативной обстановки в Орловской области по итогам девяти месяцев 2022 года. — По результатам их рассмотрения принято решение о лишении права управления транспортными средствами в отношении 1134 лиц, 340 человек были подвергнуты административному аресту».

Ранее «Орелград» писал, что на автодорогах области за три квартала текущего года было зарегистрировано в общей сложности 3807 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 469 происшествий с пострадавшими, в результате которых 63 человека погибли и 599 получили ранения различной степени тяжести. На автотрассах федерального значения произошло 68 ДТП, на автодорогах вне городов и населенных пунктов — 158. С участием несовершеннолетних было зафиксировано 48 ДТП, в которых один ребенок погиб и 54 получили ранения.

ИА «Орелград»