В Орле КСП проверяет МУП «ТТП»

Проверка была инициирована депутатами Орловского горсовета.

Контрольно-счетная палата города Орла обнародовала план своей деятельности на четвертый квартал 2022 года. Он был утвержден решением ведомственной коллегии. Так, на заключительные три месяца года запланировано проведение пяти контрольных мероприятий. Среди них выделяется проверка эффективности деятельности МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие». В числе прочего аудиторы изучат детали использования переданного этому предприятию в хозяйственное ведение муниципального имущества.

Отметим, что проверка является переходящей с третьего квартала. Аудиторы проверяют работу МУП «ТТП» за весь 2021 год и прошедший период 2022 года. Однако они могут затронуть и иные периоды времени — в случае необходимости. Сама проверка является плановой, она была назначена на основании письма, поступившего из Орловского городского Совета народных депутатов. Отметим, что депутаты попросили проверить транспортное предприятие еще в прошлом году. Но именно сейчас проверка обрела поразительную актуальность.

Напомним, делами в МУП «ТТП» всерьез заинтересовались правоохранительные органы, уже есть уголовные дела. Кроме того, правоохранители проверяют, нет ли у кого умысла на преднамеренное банкротство МУПа. Исчезновение столь крупного игрока неминуемо привело бы к переделу на рынке пассажирских перевозок в Орле. Возможно, выводы аудиторов КСП помогут правоохранительным органам в их работе. Нам же остается только ждать результатов проверки, если они, конечно, будут открыты для общественности.

Что касается других контрольных мероприятий, то в четвертом квартале КСП также проверит законность и эффективность использования МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» средств бюджета города Орла, выделенных на ремонт и реконструкцию улично-дорожной сети в 2021 году и прошедшем периоде 2022 года. Кроме того, продолжается проверка целевого и эффективного использования МБУК «Детский парк» бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 гг.». В данном случае одним из оснований послужило обращение прокуратуры Советского района.

Еще две проверки затронут дошкольные учреждения образования. Так, аудиторы оценят эффективность расходования средств на оплату труда и питание в Центре развития ребенка – детсаду №39 и детсаду №37. Проверяемый период: 2021-2022 годы. В рамках контроля за исполнением местного бюджета предусмотрено проведение аналитических мероприятий по вопросам использования бюджетных ассигнований резервного фонда, состояния и обслуживания муниципального долга, эффективности использования муниципальных заимствований, выявления резервов и механизмов увеличения неналоговых доходов бюджета города Орла от использования муниципального имущества.

ИА «Орелград»