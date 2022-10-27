Военный комиссар Орла объяснил повестки иностранцам

Вызов граждан Узбекистана в рамках частичной мобилизации вызвал широкое обсуждение.

Пояснение военного комиссара Владимира Алехина опубликовала администрация Орла. По его данным, предприятие АО «ЭкоСити» не вело воинский учет, не проводило сверку учетных данных граждан, пребывающих в запасе. Информация также не передавалась в военкомат.

На АО «Экосити» было направлено 50 повесток с датой прибытия в военный комиссариат 25 октября. Прибыла только половина, из них 23 иностранных гражданина. Из россиян у одного оказалась категория «В», один отправлен на медобследование, одному перенесли явку.

«Таким образом, из 27 россиян, сотрудников АО «ЭкоСити», в отношении которых выписаны повестки, прибыло только три человека, — цитирует Владимира Алехина пресс-служба. — Иностранных граждан отпустили после проверки документов».

Пока из АО «Экосити» по частичной мобилизации не призван ни один человек, пояснил военный комиссар.

Ранее, 25 октября, руководитель мусоросортировочного предприятия АО «Экосити» Юрий Парахин назвал выдачу повесток иностранцам «бардаком». И призывал компетентные органы разобраться в ситуации. Комментарий военного комиссара появился только вечером 26 октября.

ИА «Орелград»