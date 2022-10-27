Выделение жилья переселенцам из аварийки признали проблемой в Орле

Вопросы предоставления жилья в регионе обсудили в службе судебных приставов.

Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Орловской области, вопросы предоставления жилья различным категориям граждан стали предметом для обсуждения на очередном заседании ведомственного Общественного совета. В нем приняли участие главный судебный пристав региона Михаил Смирнов, председатель Общественного совета Владимир Пукаев, заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Лариса Удалова и другие. Участники обсудили наиболее проблемные вопросы исполнения решений судов о предоставлении жилья. Как выяснилось, долго ждать обещанных квартир приходится не только детям-сиротам.

«Собравшиеся отметили, что проблемным вопросом на фоне высокого роста исполнительных документов, предъявленных к принудительному исполнению, остается предоставление жилья гражданам, подлежащим переселению из аварийного жилого фонда, — рассказали в пресс-службе регионального Управления ФССП. – По состоянию на 1 октября 2022 года в остатке находилось 70 исполнительных производств о предоставлении жилых помещений переселенцам из аварийного жилья, что в 2,5 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года».

Однако имеются и позитивные тенденции. Например, на заседании прозвучала информация о том, что в текущем году наблюдается положительная динамика исполнения судебных решений о предоставлении жилья детям-сиротам – рост по сравнению с предыдущим годом превысил 35 процентов. Было отмечено, что произошло это «благодаря принятому на региональном уровне комплексу необходимых мер».

В целом по итогам девяти месяцев 2022 года в результате комплекса принятых во взаимодействии со всеми заинтересованными органами мер орловскими судебными приставами фактическим исполнением окончено 79 исполнительных производств о предоставлении жилья гражданам, — подытожили в УФССП. Заметим, что участники заседания внесли конкретные предложения, которые «могли бы способствовать повышению эффективности исполнения соответствующей категории исполнительных производств».

ИА «Орелград»