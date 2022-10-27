Заместитель мэра Орла обвинил водителей ТТП в низких выручках предприятия

По словам Вадима Ничипорова, выручки не хватает на то, чтобы заправить машину на следующий день.

И.о. первого заместителя мэра Орла Вадим Ничипоров обвинил водителей Трамвайно-троллейбусного предприятия в низких выручках. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Зачастую данные о пассажиропотоке, которые имеются в распоряжении администрации Орла, и те, которые предоставляет в отчётах МУП ТТП, не сходятся с существенной разницей в нашу пользу. Отсюда вытекает вопрос о добросовестности и дисциплине водителей. Выручку они приносят такую, что автобус на следующий день не за что заправить. Такого быть не должно», — заявил Ничипоров на встрече с руководством ТТП.

Встреча была посвящена прибытию в Орел 28 автобусов большой вместимости и мероприятиям, необходимым для их выхода на маршруты. Автобусы начнут поступать после 7 ноября, и до конца месяца необходимо пройти техническое обслуживание, получить госномера, оформить ОСАГО и пассажирское страхование.

ИА «Орелград»