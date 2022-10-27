Железнодорожника из Орла будут судить за сообщения о минировании поездов

27.10.2022 | 16:05 Новости, Происшествия

По версии следствия, тревожные сигналы были заведомо ложными.

Органами дознания Линейного отдела МВД России на станции «Орел» завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как сообщили в ведомстве, обвинение предъявлено 57-летнему местному жителю, причем в его деле фигурирует два преступных эпизода.

«Уставлено, что обвиняемый, работающий осмотрщиком-ремонтником вагонов, изготовил муляж взрывного устройства и в Северном парке железнодорожной станции «Орел» закрепил его на раму вагона грузового поезда, — сообщает Управление на транспорте МВД России по ЦФО. — Затем сообщил оператору, что в ходе осмотра на одном из составов обнаружил посторонний предмет. Проведенная экспертиза изъятого с места происшествия устройства установила, что оно представляет собой набор элементов, которые не являются механизмами, способными инициировать детонацию или воспламенение».

Совместными усилиями сотрудников регионального УФСБ и транспортной полиции был проведен целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате удалось установить, что сообщения были заведомо ложными – о «минах» силовикам сообщил тот же самый человек, который их там установил. Со слов обвиняемого, он действовал умышленно из хулиганских побуждений, а его целью было получение поощрения от руководства.

«В ходе следствия также было установлено, что в конце 2021 года в Северном парке станции «Орел» он совершил аналогичное преступление: разместил в надрессорную балку грузового вагона заранее изготовленный им муляж взрывного устройства, — добавили в транспортной полиции. — В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу».

ИА «Орелград»

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