«Как это сложно – иметь миллион!»

28 октября отмечается Международный день анимации. А вы помните крылатые фразы любимых с детства героев из мультиков про деньги, экономию и рациональное планирование бюджета. Вот как эксперт орловского отделения Банка России Ольга Землякова комментирует известные мультяшные высказывания и диалоги с точки зрения финансовой грамотности.

— Надо бы корову купить!

— Надо бы! Да где денег взять?

— Можем занять! У соседей!

— А чем отдавать будем? Отдавать надо!

— А отдавать будем молоком!

— Если молоко отдавать, зачем тогда корова?



Кот Матроскин рассуждает очень разумно. Этот диалог жителей деревни Простоквашино полезно было бы вспомнить каждому, кто собирается брать кредит. Во-первых, надо как следует разобраться, так ли нужен вам этот заем. Покупка в кредит действительно необходима или это просто каприз? Во-вторых, надо четко понимать, что если взял кредит, то его надо отдавать. И по какой бы причине вы ни решили взять в долг, нужно быть уверенным, что сможете все вернуть. А в-третьих, надо как следует посчитать, посильны ли будут для вас выплаты, которые придется вносить по обязательствам. В идеале суммы, которые вы отдаете в счет уплаты долга, не должны превышать 30% от вашего ежемесячного дохода.

«Я не жадный! Я домовитый!»



Вообще-то Кузя молодец! Для каждого важно понимать, что считать деньги – это не мелочно, это грамотно. Бывают семьи, которые живут на небольшую зарплату втроем, им всего хватает, и они умудряются откладывать на отпуск. А есть те, кто зарабатывает в три раза больше и при этом всегда в долгах и кредитах. Тщательное планирование покупок, стремление пользоваться акциями и скидками, строгий учет потраченных средств – это не скупость, а разумное финансовое поведение.

«В этот знаменательный день я хочу подарить тебе безвозмездно… Без-воз-мезд-но! (То есть даром)»



Сова, конечно, совершенно бескорыстно дарит Иа подарок на день рождения. А вот нам с вами надо быть острожными, когда кто-то внезапно предлагает нам что-то совершенно бесплатно. Конечно, речь идет не про родных и друзей, а про незнакомцев. Например, стоит насторожиться, если в интернете вам приходит извещение, что совершенно неожиданно вы стали победителем лотереи и вам прочитается крупный выигрыш. Или если вас зазывают на совершенно бесплатные курсы, чтобы научить играть на бирже. Обычно так действуют мошенники или организаторы финансовых пирамид

«Два миллиона долларов? Я пока не поражен. Сколько это в консервированной рыбе?»



Шкипер очень точно подметил, что сами по себе деньги ничего не стоят. Деньги – это ровно то, что на них можно купить. Эксперты по финансовой грамотности рекомендуют родителям именно с этого начинать разговоры с малышами о деньгах. Так они научатся рационально оценивать свои ресурсы, но и не вырастут скрягами. Полезным будет сесть и посчитать вместе с ребенком, как он может потратить свои карманные деньги. Например, прямо сейчас купить небольшую игрушку, или несколько дней подряд покупать недорогие конфеты, или отложить и постараться накопить на дорогую покупку, о которой давно мечтал. Пусть малыш учится планировать и решать, что для него важнее.

«В наше время даже сейфам доверять нельзя. Как это сложно – иметь миллион!»



Мы, конечно, все недолюбливаем госпожу Беладонну, которая преследовала поросенка Фунтика. Однако здравый смысл в ее словах есть – к сохранности сбережений надо действительно относится внимательно. Например, не путать банковские вклады с инвестициями. Ведь процент по вкладу, пусть и небольшой, всегда гарантирован. А вот в случае с инвестициями, хотя и есть шанс заработать больше, но существует и риск не получить совсем никакой прибыли или даже уйти в минус. Плюс только в банках все вклады до 1 миллиона 400 тысяч рублей застрахованы. И если даже банк обанкротится, Агентство по страхованию вкладов вернет вам деньги в переделах этой суммы.