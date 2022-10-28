Названы аутсайдеры по зарплате в Орловской области

Меньше всего в регионе зарабатывают производители одежды.

Как уже рассказывал «Орелград», данные о заработной плате в Орловской области по итогам августа 2022 года обнародовал Орелстат. Согласно им, средняя номинальная зарплата, начисленная за указанный месяц на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях составила 39 328 рублей. По сравнению с июлем 2022 года она увеличилась на 1,5 процента, по сравнению с августом предыдущего года — на 15,2 процента. Реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в августе 2022 года увеличилась по сравнению с августом 2021 года на 0,2 процента.

Статистики отметили при этом, что в оплате труда по видам экономической деятельности сохраняется значительная дифференциация. В частности, аналитики назвали аутсайдеров среди всех наблюдаемых статистиками видов экономической деятельности по уровню оплаты труда своих работников. Антирейтинг возглавили предприятия по пошиву одежды. В Орловской области работники данной сферы в среднем зарабатывают всего по 19 450 рублей в месяц.

Недалеко от них ушли работники предприятий по производству кожи и изделий из кожи. Они получают в среднем по 22 176 рублей в месяц. На ежемесячный заработок в размере 23 454 рубля рассчитывают работники организаций химической промышленности. Труд работников полиграфической деятельности и копирования носителей информации оценивается работодателями в среднем в 23 895 рублей в месяц. В сфере обработки древесины и производства изделий из дерева (кроме мебели) работникам платят по 31 468 рублей.

ИА «Орелград»