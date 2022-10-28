Орловцев предостерегли от опасной для жизни рыбалки

Жителям региона посоветовали держаться подальше от линий электропередачи.

Компания «Орелэнерго», филиал ПАО «Россети Центр», выступила с предупреждением, адресованным жителям Орловской области. Гражданам напоминают о том, что рыбалка вблизи линий электропередачи (ЛЭП) смертельно опасна для жизни. Энергетики считают, что с наступлением осеннего сезона массового любительского рыболовства риск получения электротравм на водоемах, расположенных вблизи ЛЭП, отнюдь не снизился.

В качестве примера приводится трагический случай, произошедший 12 октября 2022 года под Архангельском. В тот день 37-летний мужчина погиб от поражения электрическим током на реке Вершина в Плесецком районе. Энергетики пояснили, что рыбак зацепился снастями за высоковольтную ЛЭП. В связи с этим «Орелэнерго» обращается к любителям рыбной ловли, призывая их быть внимательными при нахождении вблизи действующих высоковольтных ЛЭП.

«Современные телескопические карбоновые (углепластиковые) удилища является проводником электрической энергии, — поясняют энергетики. — Повышенная влажность в границах водоема, мокрая леска и удилище создают опасность для жизни даже при приближении к проводам ЛЭП, а касание проводов неизбежно приведет к смертельной или тяжелой травме».

Кроме того, специалисты дали несколько важных советов орловским рыбакам. Например, им советуют при прохождении под проводами ЛЭП предварительно складывать удилища и нести их параллельно земле во избежание случайного приближения к проводам на недопустимо близкое расстояние (таковым считается расстояние менее 1 метра до ЛЭП). Да, расстояние от земли до проводов обычно составляет 6-7 метров. Но и длина современных удочек достигает 7 метров. Вот почему крайне опасно ловить рыбу под проводами ЛЭП.

«При покупке удилища обращайте внимание на надписи на корпусе, где указано об опасности ловли рыбы под ЛЭП и во время грозы, — рекомендуют энергетики. — Если вы подарили удочку ребенку, обязательно разъясните ему правила поведения вблизи ЛЭП, расскажите об имеющейся опасности поражения электрическим током, в случае наличия в границах водоема ЛЭП не оставляйте одного без присмотра и не допускайте ловлю рыбы под проводами ЛЭП. Знаки безопасности и предупреждающие плакаты, предупреждающие об опасности электрического напряжения и запрещающие ловлю рыбы в охранной зоне ЛЭП, вывешены на опорах и установлены вблизи переходов линий через водоемы».

ИА «Орелград»