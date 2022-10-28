Орловцу ограничили свободу из-за «липовых» прав

Мужчина теперь не то, что ездить, даже ходить будет под надзором.

Решение по уголовному делу было вынесено в Орле в процессе с участием государственного обвинителя, старшего помощника прокурора Заводского района. Подсудимого обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ. По версии следствия, молодой человек приобрел и использовал заведомо поддельный официальный документ. В марте 2022 года около часа ночи подсудимый совершил ДТП – его автомобиль протаранил бордюрный камень.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС оформили протокол, а машину отправили на специализированную стоянку. При выяснении обстоятельств ДТП сотрудники полиции обратили внимание на воительские права виновника аварии. Документ вызвал у них подозрения. Права были проверены по базе данных. Выяснилось, что водительское удостоверение с указанным номером, датой и фамилией не выдавалось.

Более того, оказалось, что молодой человек с заявлением для получения государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительского удостоверения в МОТНРАСиЭР ГИБДД УМВД России по Орловской области не обращался. Тем не менее, на руках у него оказалось водительское удостоверение, дающее право на управление транспортными средствами категории «В, В1, М».

Объяснение нашлось простое: молодой человек свои права попросту купил. Следствие установило, что сделал он это еще в июле 2021 года. Мужчина нашел в интернете предложение некоего неустановленного следствием лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство. С ним он договорился о покупке воительских прав за 32 тысячи рублей. Орловец предоставил продавцу для оформления копию своего паспорта и фотографии, а также перевел деньги на указанный счет. Спустя какое-то время поддельные права были присланы ему по почте.

В судебном заседании подсудимый заявил, что предъявленное обвинение ему понятно, полностью согласился с ним и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Ему было назначено наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. В течение указанного времени орловцу запрещено изменять постоянное место жительства и выезжать за пределы Орла без согласия специализированного надзирающего органа.

ИА «Орелград»