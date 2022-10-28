Орловские чиновники проверяют состояние подвалов многоэтажных домов

В Железнодорожном районе прошли массовые осмотры потенциальных укрытий.

Сотрудники мэрии приняли участие в осмотре подвалов многоэтажных домов, которые, в случае необходимости, могут быть использованы в качестве укрытий. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В осмотрах приняли участие сотрудники управления по безопасности мэрии, и они в целом остались довольны увиденным:

«Подавляющее большинство проверенных помещений на сегодняшний день находятся в удовлетворительном состоянии», — сообщил Андрей Пшеничников, замначальника управления по безопасности.

Речь идет о подвалах, расположенных в Железнодорожном районе, обслуживаемых компанией «Домсервис». При этом, многие жители Орла размещают в социальных сетях сообщения об ужасающем состоянии потенциальных укрытий, многие жалобы касаются антисанитарии. Мэр Орла Юрий Парахин, общаясь с орловцами, обещал разобраться с проблемными объектами и навести в них порядок.

ИА «Орелград»