Орловские хоккеисты снова выйдут на лед

Команда Орловского госуниверситета начинает выступление в Чемпионате Студенческой хоккейной лиги

Студенческая хоккейная лига – турнир сильнейших команд России. В Чемпионате сезона 2022/2023 примет участие 21 команда из 13 субъектов Российской Федерации. Участники разделены на 4 дивизиона по территориальному принципу.

В текущем сезоне Чемпионат пополнился сразу пятью новичками — командами «Сибирские ястребы» (Омск), «Стальные сердца» (Магнитогорск), ОрёлГУ (Орёл), РУС ГЦОЛИФК (Москва), «Запад России» (Калининград).

Соперниками команды Орловского государственного университета на первом этапе будут команды из Тамбова, Смоленска, Казани, Нижнего Новгорода.

В ходе регулярного чемпионата, команды из одного дивизиона сыграют друг с другом в 4 круга. 16 сильнейших команд по итогам «регулярки» сойдутся в первом раунде плей-офф. Победители серий плей-офф примут участие в «Финале восьми», который состоится в первой половине апреля. В общей сложности в рамках Чемпионата состоятся более 200 матчей.

Хоккеисты Орловского государственного университета получили право выступить в Чемпионате Студенческой хоккейной лиги благодаря успешному выступлению во Всероссийском финале Первенства Студенческой хоккейной лиги.

Первые матчи сезона наша команда проведёт на площадке ледовой Арены на Наугорском шоссе, 82. Соперник – студенческая хоккейная команда университета Лобачевского (г. Нижний Новгород)

Даты и время матчей:

29 октября 15:00

30 октября 11:00

Вход для болельщиков свободный

ИА «Орелград»