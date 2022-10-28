Орловских осужденных трудоустроит бизнес

Управление ФСИН достигло соглашения с одним из предприятий региона.

Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, в рамках рабочей встречи между руководством колонии-поселения №3 и компании «Рента Курс» было достигнуто соглашение о намерениях заключить договор об использовании труда осужденных к принудительным работам. Соглашение зафиксировали заместитель начальника УФСИН Евгений Оленич, руководство КП-3 и указанной выше компании, а также сотрудники управления.

«Стороны договорились установить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество в области использования труда осужденных к принудительным работам, а также обсудили возможность создания УФИЦ на базе предприятия с размещением до 150 лиц, осужденных к принудительным работам, — рассказали в пресс-службе УФСИН. — В завершение встречи обсуждены организационные вопросы по условиям размещения осужденных и видам работ, к которым они будут привлечены».

УФИЦ – это участок, функционирующий как исправительный центр. В Орловской области их создано два. Первый участок организован при колонии-поселении №3 в поселке Шахово. Лимит его наполнения составляет 45 человек (мужчин – 41, женщин — 4). Штатная численность сотрудников составляет 8 человек. Второй участок, функционирующий как исправительный центр, действует при колонии-поселении №7 в Мценске. Его наполняемость составляет 55 осужденных к принудительным работам, исключительно мужчин. Штатная численность сотрудников также составляет 8 человек.

Поскольку осужденных к принудительным работам с годами становится больше, федеральные власти поставили перед регионами задачу расширения сети УФИЦ. В связи с этим прорабатываются вопросы создания таких участков при коммерческих предприятиях. Принудительные работы – это относительно новый вид уголовного наказания, который в России реализуется с 1 января 2017 года. В Орловской области данный вид наказания исполняется с 2019 года. Кстати, за 9 месяцев 2022 года по учетам двух орловских УФИЦ прошел 161 осужденный

По закону исполнение принудительных работ возлагается на специальные учреждения – исправительные центры, расположенные в пределах региона, в котором проживали осужденные или были осуждены. Принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет. Они заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. Часть заработной платы осужденного удерживается в доход государства, эти деньги перечисляются на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы, в размере, установленном приговором суда (от пяти до двадцати процентов).

ИА «Орелград»