Шесть аварий за месяц произошли из-за дорожных условий

Озвучена обновленная статистика об особого вида происшествиях.

За девять месяцев 2022 года в Орловской области неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 146 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий 16 человек погибли, а 176 участников ДТП получили ранения различной степени тяжести. Такие данные приведены в отчете об оперативной обстановке в Орловской области, который по итогам трех прошедших кварталов опубликовало региональное Управление МВД России.

Отметим, что за прошедший месяц на автодорогах региона было зафиксировано шесть аварий, связанных с неудовлетворительными дорожными условиями. В результате один человек погиб, а еще шестеро были травмированы. Добавим, что в течение девяти прошедших месяцев за нарушения, связанные с содержанием улично-дорожной сети, сотрудниками ГИБДД области было возбуждено 385 дел об административных правонарушениях. Их фигурантами стали юридические лица, на балансе которых состоят дороги, а также должностные лица организаций, которые в силу своих служебных обязанностей несут персональную ответственность за поддержание технического состояния дорог в нормативном состоянии.

Также ГИБДД направило в органы прокуратуры 218 информаций о плохих дорогах для принятия мер реагирования. Во многих случаях подобные информации послужили поводами для проведения прокурорских проверок и последующего обращения в суды с исками о понуждении ответственных лиц, в том числе администраций различного уровня и дорожных компаний, к ремонту дорог. В областную и районные комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения было направлено 225 подобных информаций.

Как уже рассказывал «Орелград», за девять месяцев текущего года на автодорогах Орловской области в целом было зарегистрировано 3807 дорожно-транспортных происшествий. В 469 случаях имелись пострадавшие: 63 человека погибли и 599 получили ранения различной степени тяжести. На автотрассах федерального значения произошло 68 дорожно-транспортных происшествий, на автодорогах вне городов и населенных пунктов — 158. С участием несовершеннолетних было зафиксировано 48 ДТП, в которых один ребенок погиб и 54 получили ранения.

ИА «Орелград»