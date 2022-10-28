Состояние библиотек оценили в Орловской области

К сети «Интернет» подключены лишь 65 процентов муниципальных библиотек.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство Орловской области утвердило концепцию развития библиотечного дела в регионе на период до 2030 года. Она направлена на комплексное развитие и модернизацию библиотечной системы. Концепция предусматривает не только сохранение и пополнение фондов, но и внедрение информационных технологий. Как выяснилось, вопрос имеет важное значение, так как далеко не все указанные учреждения имеют даже доступ к Сети.

По данным правительства, в Орловской области библиотечные услуги населению по состоянию на 1 января 2022 года оказывали 380 учреждений: 331 общедоступная (публичная) библиотека системы Министерства культуры РФ и 49 структурных подразделений в составе культурно-досуговых учреждений. Среди общедоступных библиотек – три государственные: Областная научная универсальная публичная библиотека имени Бунина, Детская библиотека имени Пришвина и Областная специальная библиотека для слепых имени Абашкина. Кстати, «Бунинка» в соответствии со своим статусом исполняет функции основного общедоступного центра информационных ресурсов по всем отраслям знаний. Это главное государственное книгохранилище Орловской области, а также центр сбора государственной библиотечной статистики по региону.

Библиотечное обслуживание всех категорий населения в муниципальных образованиях осуществляют 377 сетевых библиотек, в том числе 328 муниципальных. Они объединены в 24 централизованные библиотечные системы и 49 муниципальных библиотек, являющихся структурными подразделениями культурно-досуговых учреждений. При этом к сети «Интернет» подключены лишь 65 процентов муниципальных библиотек. Возможно, это связано с труднодоступностью – дело в том, что в сельской местности функционируют 314, или 83 процента от общего количества муниципальных библиотек (271 муниципальная общедоступная библиотека и 43 в составе КДУ), из них 304 — сельских.

«Муниципальные библиотеки представлены в интернет-пространстве через официальные сайты и социальные сети, — отмечено, тем не менее, в данных правительства Орловской области. — Большинство библиотек муниципальных образований (89 процентов) участвуют в региональных проектах по корпоративной каталогизации документов библиотечных фондов. Темпы роста электронных ресурсов, генерируемых библиотеками Орловской области, стабильны и составляют свыше 7,5 процента ежегодно. Доля книжного фонда, отраженного в электронном каталоге, составляет 27,5 процента».

В регионе насчитывается 30 детских библиотек и библиотечных отделений, в том числе 29 в муниципальных образованиях. Внестационарная библиотечная сеть Орловской области включает в себя 232 библиотечных пункта, 68 процентов из которых также расположены в сельской местности. Общий охват библиотечным обслуживанием населения региона власти оценивают в 35,5 процента. Стоит также сказать о том, что в Орловской области действует уже семь модельных библиотек нового поколения: две центральные городские, одна центральная районная, одна городская, две детские и одна сельская.

«Населению предлагаются библиотечные услуги в дистанционном режиме через библиотечные сайты, многочисленные аккаунты социальных сетей, каналы интернет-платформ, — говорят авторы концепции. — Библиотеки предлагают своим пользователям обзоры литературы, мастер-классы, квесты, видеоэкскурсии, викторины, читательские конкурсы, марафоны, интеллектуальные игры и многое др.».

ИА «Орелград»