Список открытых для граждан тем утвердил облизбирком

Ведомство определилось с тем, что можно публиковать в открытом доступе.

Избирательная комиссия Орловской области на своем очередном заседании издала постановление о перечне информации о деятельности облизбиркома, которую разрешено публиковать в открытом доступе в сети «Интернет». Список утвержден в целях реализации Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Согласно ему, на сайте должна быть размещена общая информация об Избирательной комиссии Орловской области: ее полное наименование и структура, почтовый адрес (адрес электронной почты), номера телефонов, сведения об организационных основах деятельности, порядке и сроках формирования, о полномочиях и действующем составе, о структуре, задачах и функциях аппарата.

Также в свободном доступе будет находиться информация о деятельности контрольно-ревизионной службы при избирательной комиссии. Разрешено публиковать тексты нормативных правовых актов о выборах и референдумах, тексты актов и решений, принятых облизбиркомом. В перечень также включена информация об осуществлении закупок товаров, работ и услуг. На сайте избирательной комиссии разрешено публиковать ее обращения, в том числе обращения председателя, адресованные пользователям Сети. Как и прежде, в оперативном режиме будут публиковаться новости и анонсы о мероприятиях. Открытыми должны быть сведения о проведении мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов и референдумов, в том числе направленных на развитие избирательной системы, внедрение, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, правовое обучение избирателей, профессиональную подготовку членов комиссий.

Информация о деятельности Избирательной комиссии Орловской области в сфере противодействия коррупции также должна быть доступной для пользователей, как и данные о численности избирателей, о порядке поступления граждан на государственную гражданскую службу в аппарат облизбиркома. Список вакансий и квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей должны размещаться на сайте. Доступным будет перечень региональных отделений политических партий, имеющих право принимать участие в выборах и референдумах. Он формируется по данным территориального органа Министерства юстиции РФ.

Сведения о политических партиях, выдвижение которыми кандидатов не требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов в Орловской области, также должны быть открытыми, равно как и сведения о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий и информация об их проверке. Будут публиковаться и сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных в Орловском областном Совете народных депутатов, при освещении их деятельности региональными теле- и радиоканалами.

ИА «Орелград»