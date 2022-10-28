В Орле появилась первая котельная, переданная частнику в концессию

«Орловские тепловые магистрали» получили в управление котельную на улице Часовая на 49 лет.

Компания «Орловские тепловые магистрали» стала первым частником, получившим в концессию орловскую котельную. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Соглашение рассчитано на 49 лет. По его условиям компания будет обязана будет модернизировать котельную и тепловые сети на улицах Часовая и Трудовые резервы. Предположительно, это обойдется более чем в 30 миллионов рублей.

Основным владельцем «Орловских тепловых магистралей» является депутат Орловского городского Совета народных депутатов Владимир Букалов.

ИА «Орелград»