В Орле режим повышенной готовности по COVID-19 продлен до конца года

28.10.2022 | 10:09 Медицина, Новости

Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом, власти не спешат отменять профилактические меры.

Режим повышенной готовности по COVID-19 продлен в Орловской области до 31 декабря 2022 года. Такое решение принял региональный оперштаб.

При этом, в эпидемиологической ситуации есть позитивные тенденции. Так, по словам руководителя орловского Роспотребнадзора Александра Румянцева, заболеваемость коронавирусом за неделю снизилась на 35 %, а число госпитализаций — на 40 %.

Тем не менее, риски остаются высокими, поэтому режим повышенной готовности было решено продлить.

ИА «Орелград»

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