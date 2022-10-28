В Орле режим повышенной готовности по COVID-19 продлен до конца года

Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом, власти не спешат отменять профилактические меры.

Режим повышенной готовности по COVID-19 продлен в Орловской области до 31 декабря 2022 года. Такое решение принял региональный оперштаб.

При этом, в эпидемиологической ситуации есть позитивные тенденции. Так, по словам руководителя орловского Роспотребнадзора Александра Румянцева, заболеваемость коронавирусом за неделю снизилась на 35 %, а число госпитализаций — на 40 %.

Тем не менее, риски остаются высокими, поэтому режим повышенной готовности было решено продлить.

ИА «Орелград»