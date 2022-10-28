В Орле школу искусств обманули почти на два миллиона рублей

28.10.2022 | 18:09 Закон и порядок, Новости

Подрядчики завысили стоимость ремонтных работ и пошли под следствие.

Орловская детская школа искусств имени М.А. Балакирева была обманута почти на два миллиона рублей при проведении капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Подрядчик  ООО «СТРОЙ-ГАРАНТ» использовал строительные материалы, не соответствующие проектной документации, что привело к прокурорской проверке и возбуждению уголовного дела по статье «мошенничество».

В настоящее время договор с подрядчиком расторгнут, а работами занимается новая компания. Вопросы расследования уголовного дела, а также завершение работ на объекте контролирует надзорное ведомство.

ИА «Орелград»

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