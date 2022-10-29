Дом Лизы Калитиной в Орле запретили портить

Утвержден правовой режим использования территории объекта культурного наследия.

Областные власти издали приказ об утверждении границ территории и правового режима использования территории объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения «Дом Лизы Калитиной, XIX век». Он расположен в Орле на улице Октябрьской, 1. Считается, что в этом доме бывал Иван Тургенев и что в нем проживала девушка, послужившая прототипом Лизы Калитиной — героини романа Тургенева «Дворянское гнездо». В Орле этот дом известен также тем, что он многие годы был жилым.

Затем его расселили, была идея превратить его в музей одного романа. Однако опять же на долгие годы дом был заброшен и планомерно ветшал вместе с окружающим его забором. В этом году компания «Нивад» в рамках выполнения государственного контракта разработала проект границ территории объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения «Дом Лизы Калитиной». Он был рассмотрен и утвержден областным управлением по госохране памятников.

В соответствии с приказом управления на территории объекта разрешается ведение хозяйственной деятельности (в том числе благоустройство территории), не противоречащей требованиям обеспечения его сохранности и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях. В то же время запрещается проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для его сохранности.

В Доме Лизы Калитиной нельзя проводить работы, изменяющие его облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер. Запрещено использовать данный объект под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта, его фасад и территорию или имеющих вредные парогазообразные и иные выделения. Нельзя использовать его под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции, под лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ. Запрещается и распространение наружной рекламы.

ИА «Орелград»