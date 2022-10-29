Орловцев позвали на всероссийские «конкурсы труда»

Жители региона могут принять участие сразу в двух любопытных мероприятиях.

Жители Орловской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе на лучшую фотоработу по теме охраны труда. Как сообщили в региональном управлении труда и занятости, он проводится Министерством труда и социальной защиты РФ в рамках общественно-просветительской кампании «Здоровье. Ответственность. Труд». Заполнить заявку участника можно на официальном сайте министерства. Там размещена типовая электронная форма, а также опубликованы основные условия.

«В качестве сюжетов для фотографий могут быть любые картинки из трудовой жизни, в частности работа специалистов по охране труда: от инструктажей до инспектирования рабочих площадок и помещений», — следует из сообщения управления труда и занятости Орловской области. Можно запечатлеть рабочие процессы организаций, в ходе которых используются средства индивидуальной защиты (строго согласно всем действующим правилам).

Также будут приняты работы, сюжетом которых является «просветительская деятельность в области охраны труда среди широкой общественности: лекции, экскурсии, викторины». Принять участие в конкурсе могут любые юридические и физические лица. От каждого участника принимается 4-5 фотографий, которые должны быть подписаны, (автор работы, что именно происходит на фото) и представлены в хорошем разрешении.

Кроме того, орловских работодателей позвали на конкурс «Технологии кадрового суверенитета». Заявки принимаются на платформе АСИ «СМАРТЕКА». Этот конкурс организован Агентством стратегических инициатив и направлен на поиск эффективных решений и практик по предоставлению людям и работодателям сервисов, позволяющих организовать непрерывное профессиональное развитие человека. К участию приглашаются организации всех типов, в том числе образовательные, операторы цифровых платформ занятости, корпоративные университеты.

«Участник отбора может подать неограниченное количество заявок, — сообщается на сайте управления труда и занятости. — Цель конкурса – собрать команду по конструированию облика кадровой независимости. Партнерами выступают Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), Университет Национальной технологической инициативы 2035, Кружковое движение НТИ».

Заявки принимаются в восьми номинациях: «Подготовка технологических команд и команд инженеров-разработчиков», «Международные проекты», «Образовательная экосистема», «Научился-заработал: повышение доходов граждан за счет привлечения частного капитала», «Профессиональная мобилизация», «Новая российская идентичность – практики воспитания и развития личности в общем ценностном пространстве, сплочения и укрепления социальной солидарности, повышения доверия к обществу; практики вовлечения молодежи и взрослых в социально значимую деятельность», «Акселерация профессиональных сообществ» и ««Гибкие» и нестандартные формы занятости».

ИА «Орелград»