Орловские чиновники «раскрутят» свои сайты

Финансироваться работы будут за счет бюджета.

Администрация Мценского района Орловской области утвердила муниципальную программу развития информационного сообщества. Интересно, что точный объем финансирования не установлен. В паспорте программы указано, что она будет финансироваться в пределах разработанных смет с учетом возможностей муниципального бюджета. Основная задача – дать толчок к использованию современных информационных технологий и в пределах района создать такую систему, которая могла бы доступно и в полном объеме рассказывать о деятельности органов местного самоуправления.

Так, одной из главных проблем, которую предполагается решить, названо недостаточно развитие интернет-ресурсов Мценского района. Это мешает решению задачи повышения уровня открытости местных чиновников. Авторы программы сетуют и на недостаточную оснащенность сотрудников органов власти местного уровня современными компьютерами и другой техникой. Проблемой является также дефицит квалифицированных системных администраторов и инженеров. За счет программы планируется полностью обеспечить муниципальных служащих необходимой современной оргтехникой.

При этом прогнозируется прирост на 60 процентов посетителей официального сайта районной администрации. Доля муниципальных услуг, которые жители Мценского района смогут получать дистанционно в электронном виде, также должна вырасти на 60 процентов. Кроме того, все компьютеры чиновников должны быть оснащены системами защиты информации для обработки персональных данных. Доля рабочих мест чиновников, подключенных к электронной системе документооборота, должна увеличиться на 40 процентов. Кроме того, планируется проведение десятков просветительских мероприятий, в том числе семинаров, конференций и выставок по вопросам использования и развития информационно-телекоммуникационных технологий.

ИА «Орелград»