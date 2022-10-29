Орловские выпускники отрепетируют сдачу ЕГЭ

Репетиция коснется экзаменов по математике базового и профильного уровней.

В Орловской области пройдут репетиционные экзамены для выпускников 11-х классов. Как уточнили в Региональном центре оценки качества образования, репетиция пройдет в рамках реализации мероприятий «дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. Так, 15 и 16 ноября в регионе пройдут экзамены в форме ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. Условия будут приближены к реальным, что должно помочь выпускникам в будущем.

«Репетиционные экзамены выпускники будут сдавать в своих школах в соответствии с процедурой, аналогичной проведению единого государственного экзамена, — рассказали в Центре оценки качества образования. — Участие в тренировках такого формата поможет одиннадцатиклассникам не только узнать степень математической подготовки, но и определиться с выбором уровня математики для сдачи ЕГЭ».

Напомним, ранее был опубликован проект расписания ЕГЭ на 2023 год. Документ появился в открытом доступе на портале проектов нормативных правовых актов. Это будет совместный приказ Министерства просвещения и Рособрнадзора. В соответствии с ним, ЕГЭ в 2023 году пройдет в три этапа: досрочный период – с 20 марта по 19 апреля, основной период – с 26 мая по 1 июля, дополнительный период – с 6 по 19 сентября. Основной период стартует с экзаменов по географии, литературе и химии, после чего выпускники перейдут к сдаче экзаменов по обязательным предметам. Так, ЕГЭ по русскому языку предполагается провести 29 мая, по математике базового и профильного уровней – 1 июня.

«Как и в прошлые годы, для проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам и ЕГЭ по информатике и ИКТ (КЕГЭ) проектом расписания предусмотрено по два дня: раздел «Говорение» планируется провести 16 и 17 июня, КЕГЭ – 19 и 20 июня, — отметили в Центре. — Завершится экзаменационная кампания основного периода 1 июля резервным днем по всем учебным предметам».

ИА «Орелград»