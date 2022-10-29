Серийную магазинную воровку осудили в Орле

Женщина тащила с прилавков различные товары и не желала за них платить.

Решение по уголовному делу о серии краж из магазинов вынес Заводской районный суд города Орла с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Заводского района. Ранее не судимая местная жительница была обвинена в совершении ряда преступлений, предусмотренных статьями 158 и 158.1 Уголовного кодекса РФ. Следствие и суд установили, что она совершила пять преступлений небольшой тяжести против собственности. Во всех случаях женщина посещала торговые точки, набирала там товары и пыталась проскользнуть мимо кассы без их оплаты.

Например, в одном случае она зашла в магазин, принадлежащий орловскому предпринимателю. Убедившись в том, что за ней никто не наблюдает, она набрала со стеллажей товара в общей сложности на 2,5 тысячи рублей. Ей приглянулись различные виды бальзама-ополаскивателя, шампуни против перхоти, дезодоранты мужские и женские, зубная паста и несколько шкатулок. Удерживая при себе похищенное имущество и не оплатив его, она миновала кассовую зону и попыталась скрыться с места преступления. Однако на выходе была остановлена работником магазина.

Интересно, что вторую кражу женщина совершила, уже имея «судимость» за аналогичное правонарушение. В марте 2022 года вступило в силу решение мирового суда, в соответствии с которым она была признана виновной в совершении административного правонарушения, то есть в совершении мелкого хищения чужого имущества стоимостью более одной тысячи рублей. Несмотря на это, в том же марте 2022 года она посетила продуктовый магазин и своровала оттуда банки с тушенкой и колбасу общей стоимостью чуть более 1000 рублей. Воровка вновь была остановлена работниками магазина.

Всего через пять дней после этого уже в другой торговой точке она вновь похитила шампунь, дезодорант и продукты питания. После она еще как минимум дважды попадалась на магазинных кражах, причем ее аппетиты явно росли: в последнем случае она пыталась украсть армянский пятилетний коньяк и купажированный виски. По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, суд назначил воровке окончательное наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

ИА «Орелград»