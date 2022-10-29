Суд оценил в 700 тысяч убийство на почве ревности

В Орле наркоман и убийца получил крупный срок за причинение смерти сопернику.

В Орле вступило в силу решение по уголовному делу сразу о двух преступлениях, совершенных на территории Заводского района. Местный житель был признан виновным в незаконном приобретении наркотических средств, а также в причинении умышленного вреда здоровью человека, повлекшем его смерть. Как следует из материалов уголовного дела, наркопреступление мужчина совершил в октябре 2021 года. Он был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы, поскольку вел себя на улице подозрительно.

При личном досмотре у него в кармане было обнаружено 0,69 грамма наркотического вещества. Такое количество по градации закона относится к значительному размеру. При задержании мужчина заявил, что приобрел и хранил наркотик для личного потребления. Второе преступление было совершено им в начале января 2022 года. Было установлено, что злоумышленник продолжал празднование Нового года в своей квартире. Были и гости. В какой-то момент подсудимый приревновал свою сожительницу к одному из гостей. На почве ревности вспыхнул скандал, который закончился жестоким избиением гостя. Нетрезвый хозяин квартиры свалил соперника с ног на пол и принялся избивать его ногами. Когда тот перестал сопротивляться, он просто выволок беспомощного человека на лестничную площадку и оставил там умирать. Позже эксперты установили, что именно полученные потерпевшим травмы в «драке» стали причиной его смерти.

В судебном заседании подсудимый виновность в совершении обоих преступлений признал, в содеянном раскаялся, но от дачи показаний отказался. Его вина была подтверждена и показаниями свидетелей. По совокупности преступлений суд назначил наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на 6 месяцев. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск родственницы погибшего человека. С осужденного взыскано в ее пользу 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

ИА «Орелград»