Суд признал незаконной интернет-торговлю справками

29.10.2022 | 17:04 Закон и порядок, Новости

Решение по иску прокурора Покровского района вынесли в Орловской области.

Как сообщает пресс-служба Покровского районного суда Орловской области, рассмотрено административное дело по иску местного прокурора о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», запрещенной к распространению на территории России. В обоснование заявленных требований прокурор указал, что в ходе проведенного мониторинга Сети был обнаружен сайт со свободным доступом и сомнительным содержанием.

Его владелец предлагал всем желающим приобрести за плату медицинские справки различных форм. При этом требовалась только заявка и оплата. Никакого прохождения соответствующих медицинских осмотров и освидетельствования не требовалось, что, по понятным причинам, является грубым нарушением закона. В иске прокурор Покровского района отметил, что вход на сайт является свободным — предварительной регистрации не требуется, ознакомиться с содержанием страницы может любой пользователь, информация распространяется бесплатно.

«На сайте указаны номер телефона, адрес электронной почты, на который необходимо направить сообщение для оформления заказа, а также имеется информация о порядке оплаты и его доставке, — следует из сообщения пресс-службы районного суда. — Также на сайте имеется подробная информация о ценах на оформление вышеуказанных документов. Принятые меры по установлению владельцев сайта результатов не дали».

Суд установил, что информация, размещенная на странице сайта, «адресована неограниченному кругу лиц и склоняет к совершению преступных действий и правонарушений, что запрещено законом и данная информация подлежит признанию запрещенной к распространению». В связи с этим было принято решение об удовлетворении прокурорского иска в полном объеме. Решение суда направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для блокировки доступа к сомнительному ресурсу.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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