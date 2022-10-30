Болховской культуре не хватает инвестиций

Названы главные проблемы, мешающие культурному развитию древнего города.

Как уже рассказывал «Орелград», администрация Болховского района Орловской области утвердила муниципальную программу развития культуры, рассчитанную на два ближайших года. Общий объем ее финансирования составит 760 тысяч рублей. Из них 600 тысяч рублей планируется выделить из местного бюджета, 150 тысяч – из областной казны. Федеральное финансирование не предусмотрено. Средства из внебюджетных источников прогнозируются в сумме всего лишь 10 тысяч рублей. Кстати, отсутствие дополнительных финансовых вливаний вошло в перечень главных текущих проблем в сфере развития культуры.

«На сегодняшний день в районе нерешенными остаются такие проблемы, как: недостаточное привлечение дополнительных государственных и частных инвестиций в сферу культуры; увеличение объема реставрационных работ на объектах культурного наследия; отсутствие специализированного фондохранилища для музейных предметов; низкий уровень комплектования и формирования библиотечного и музейного фондов; слабая оснащенность учреждений культуры специальным оборудованием и музыкальными инструментами; устаревшая материально-техническая база учреждений культуры», — перечисляется в паспорте программы.

Решению этих проблем и должна поспособствовать реализация программы. Помимо прочего, она предусматривает развитие и поддержку профессионального и самодеятельного творчества, традиционных народных промыслов и ремесел. Курс взят при этом на концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях развития культуры, но чиновникам предписано решать задачи и по привлечению других источников финансирования.

К слову, основными запланированными программными мероприятиями по охране и сохранению объектов культурного наследия названы: проведение реставрационных работ на объектах федерального значения (храме Святой Живоначальной Троицы и Троицком Оптином женском монастыре); создание и поддержка системы мониторинга сохранности и использования памятников истории и культуры; ремонтно-реставрационные работы на объектах архитектуры.

ИА «Орелград»