Орловскую библиотечную систему сохранят и модернизируют

План развития библиотек региона разработало правительство.

Правительство Орловской области утвердило концепцию развития библиотечного дела в регионе на период до 2030 года. Как следует из преамбулы, она направлена на комплексное развитие и модернизацию библиотечной системы. Концепция предусматривает сохранение и пополнение библиотечных фондов, расширение свободного и равного доступа граждан к информации, внедрение информационных технологий, а также методическое обеспечение деятельности библиотек.

Особо отмечается, что инициатором разработки этого документа является Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. Бунина. В разработке также приняли участие Орловская детская библиотека им. Пришвина и Орловская областная специальная библиотека для слепых им. Абашкина». Заказчиком создания концепции выступило областное управление культуры и архивного дела, к полномочиям которого отнесены вопросы развития библиотечного дела.

Хронологические рамки реализации плана мероприятий определены исходя из характера поставленных целей и задач. К числу основных задач концепции отнесены обеспечение доступности библиотечных услуг населению через стационарные и внестационарные виды обслуживания и сохранение сети специализированного информационно-библиотечного обслуживания детей, связанного с психологическими и возрастными особенностями развития ребенка.

Также планом предусмотрено формирование универсального фонда и повышение его качества на основе оперативной актуализации, увеличения объема новых поступлений, в том числе изданий в цифровых форматах. Концепция предусматривает модернизацию деятельности библиотек за счет внедрения новых информационно-коммуникативных технологий и социальных инноваций. Планируется также укрепление и регулярное обновление материально-технической базы библиотек, повышение комфортности пребывания посетителей в библиотеках. Кстати, предусмотрена и адаптация библиотечной среды и формирование фондов, предназначенных для людей с ограничениями возможностями здоровья и так называемых маломобильных групп населения. Кроме того, акцент будет сделан и на развитие кадрового потенциала библиотек Орловской области.

Приоритетными направлениями реализации концепции названы совершенствование нормативной правовой базы и сохранение сети библиотек Орловской области. Кстати, библиотечные услуги населению региона по состоянию на 1 января 2022 года оказывали 380 учреждений: 331 общедоступная (публичная) библиотека системы Министерства культуры РФ и 49 структурных подразделений в составе культурно-досуговых учреждений, что составляет 13 процентов от общего количества библиотек. Среди общедоступных библиотек – три государственные.

Приоритетами в концепции также указаны поддержка значимости книги и чтения, сохранение баланса традиционной и цифровой книжных культур, формирование культурно-исторического сознания местного сообщества, прежде всего, в процессе краеведческой деятельности, увеличение объемов электронных информационных ресурсов собственной генерации и обеспечение их доступности. Запланировано повышение качества цифрового библиотечного контента, обеспечение его уникальности и востребованности через развитие и внедрение цифровых технологий, инновационной деятельности.

ИА «Орелград»