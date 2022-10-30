Под Орлом приняли антинаркотическую программу ценой 150 тысяч

30.10.2022 | 17:04 Новости, Общество

Целью программы является снижение масштабов наркопотребления.

Власти Мценского района утвердили муниципальную программу, рассчитанную на три года и предусматривающую комплексные меры противодействия незаконному обороту и потреблению наркотических средств. Финансироваться она будет за счет местного бюджета. Ежегодно на ее реализацию планируется выделять по 50 тысяч рублей, то есть общий объем финансирования составит 150 тысяч. Впрочем, многие мероприятия будут профилактическими и не потребуют дополнительного финансирования.

К тому же реализация программы предусмотрена в тесном сотрудничестве с сотрудниками полиции. Одна из главных задач звучит так: обеспечение условий для недопущения роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. Также предусмотрено снижение уровня заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств, снижение масштабов незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ. Кроме того, власти нацелены на увеличение количества подростков и молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет, вовлеченных в проведение профилактических мероприятий в указанной сфере.

Власти считают, что реализация поставленных программой задач поможет снизить уровень криминализации общества, а также поспособствует формированию системы моральных ценностей, особенно в молодежной среде. К слову, в своем отчете об итогах оперативно-служебной деятельности за 2021 год МО МВД России «Мценский» указало, что на территории Мценского района проводится работа по перекрытию каналов поступления наркотических средств и психотропных веществ, предупреждению распространения наркомании в молодежно-подростковой среде. В отчетном периоде было пресечено шесть наркопреступлений, из незаконного оборота было изъято 2,38 килограмма наркотических средств.

ИА «Орелград»

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