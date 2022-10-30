С орловского техникума взыскали почти миллион за охрану

Учреждение образования наняло охранников, но «забыло» им заплатить.

Частное охранное предприятие «Викинг» из Курской области подало иск к Орловскому техникуму агротехнологий и транспорта о взыскании задолженности и пени в довольно крупной сумме. Дело было рассмотрено орловским арбитражным судом. Как следует из материалов, стороны заключили несколько гражданско-правовых договоров на оказание услуг по охране различных объектов. В соответствии с ними ЧОП «Викинг» взяло под охрану здание учебного корпуса и прилегающую территорию филиала № 2 техникума, расположенного в Дмитровске, а также общежитие и гаражи в том же городе.

В соответствии с другим договором «Викинг» начал охранять здание учебного корпуса и прилегающую территорию филиала № 1 техникума в поселке Кромы. Также ЧОП приглядывал за кромским зданием общественно-бытового блока и зданием «кабинета по животноводству». Общая стоимость услуг по охране объектов по каждому договору составляла 78 тысяч рублей. Было предусмотрено, что оплата оказанных услуг производится в течение 10 банковских дней с даты получения счета и подписанного сторонами акта сдачи-приемки. Однако денег в установленный срок ЧОП не получил.

Компании пришлось идти в суд и доказывать, что здания охранялись. Правда, в целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора техникуму еще в августе была направлена претензия с требованием оплатить задолженность. Но она была оставлена без ответа. Большой сложности для суда это дело не представляло. «Викинг» в подтверждение исполнения своих обязательств по договорам представил акты приемки оказанных услуг за спорный период. Доказательств оплаты выполненных работ ответчиком суду не было представлено. С учетом всех договоров задолженность на оказание услуг по охране объектов набежала до суммы 886 400 рублей, которую техникум обязали выплатить ЧОПу. Также суд обязал ответчика уплатить небольшую неустойку в размере 7 371 рубль за просрочку.

ИА «Орелград»