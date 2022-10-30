Сборщику конопли дали шанс загладить вину трудом

В Орловской области вынесен приговор о незаконном обороте наркотиков.

Залегощенский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Молодого человека обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ, то есть незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере. Как уточнили в пресс-службе суда, было установлено, что подсудимый намеренно отправился за наркотиками, которые хотел приобрести для личного потребления.

Он знал, где произрастает конопля. Мужчина отправился в путь на своей машине. Прибыв на место, он нашел несколько кустов дикорастущей конопли. Один из них вырвал с корнем из земли, а остальные, видимо, оставил на будущее. Мужчина на месте оборвал с сорванного куста листья и верхушки, полученную растительную массу сложил в полимерный пакет, который спрятал в багажник автомобиля.

Впоследствии подсудимый собственноручно изготовил из растения каннабис, то есть наркотическое средство, часть которого успел употребить. Оставшееся он хранил в подлокотнике, установленном между передними креслами в салоне автомобиля. Этот «тайник» был обнаружен сотрудниками полиции, которые изъяли у водителя марихуану. В судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся.

«При назначении наказания, суд руководствовался принципом соразмерности наказания содеянному подсудимым, принимая во внимание, что лицо совершило преступление относящиеся к категории небольшой тяжести», — отметили в пресс-службе районного суда. Также были учтены размер приобретенного наркотического средства, наличие в действиях преступника смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств. С учетом данных о личности назначил мужчине наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработной платы в доход государства ежемесячно. Приговор не обжаловался и уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»