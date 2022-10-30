В Ливнах с казаками будут заключать договоры

Власти райцентра решили узаконить свои отношения с казачьими обществами.

Власти Ливен утвердили положение о порядке заключения договоров (соглашений) администрацией города с казачьими обществами. Соответствующее постановление издал глава города Сергей Трубицин. Документ определяет порядок заключения договоров с хуторскими, станичными, городскими, районными (юртовыми), окружными (отдельскими) казачьими обществами, официально зарегистрированными в государственном реестре.

Дело в том, что именно на основании таких соглашений казаки будут оказывать местным властям определенные услуги. Например, они могут помогать в охране общественного порядка, патриотическом воспитании молодежи, организации и проведении культурно-массовых мероприятий и т.д. Задачи и функции казаков будут прописаны в каждом конкретном договоре. Решение о заключении такого соглашения принимает лично глава города Ливны, которому принадлежит право их подписи. Со стороны казаков соглашение вправе подписать как атаман, так и другой уполномоченный представитель казачьего общества.

В договоре определяются «предмет договора, условия и порядок привлечения членов казачьих обществ к содействию администрации города Ливны в выполнении установленных задач и функций, права и обязанности сторон, порядок финансового обеспечения, сроки действия, основания и порядок изменения и досрочного расторжения договора». Например, администрация города оставляет за собой право расторгнуть договор, если казаки не будут выполнять поставленные им задачи. Впрочем, и другая сторона имеет на это право в случае, если свои обязательства не будут выполнять уже чиновники.

Казачье общество вправе ставить вопрос о досрочном расторжении соглашения не менее чем за один месяц до этого. То есть, казаки должны заблаговременно уведомить администрацию города. При этом мэрия вправе досрочно расторгнуть договор и в других случаях, например, в случае исключения казачьего общества из государственного реестра или нарушения казачьим обществом или его членами Конституции РФ, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

ИА «Орелград»