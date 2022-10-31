Определен проектировщик бульвара Кантемира в Дмитровске

Город стал одним из нескольких населенных пунктов Орловской области, которые получат по 70 млн рублей на благоустройство, победив в конкурсе Минстроя.

27 октября подведены итоги электронного аукциона по отбору разработчика проектно-сметной документации для преображения территории бульвара по улице Социалистической и площади перед Храмом Дмитрия Солунского. Подана только одна заявка на участие в закупке. Она признана соответствующей требованиям. Контракт на 3,5 млн рублей получило ООО «Проектное Бюро «Спецпро» из Владимира. Работы должны быть завершены до 15 декабря 2022 года.

Благоустройство бульвара Кантемира соединит главную достопримечательность города — храм Д.Солунского — и центр города, в котором, в том числе, находится главный объект транспортного сообщения — автовокзал. Заложив на территорию проектирования коммерческие функции, а также специально выделяя пространство для различных массовых мероприятий, можно спрогнозировать рост экономических вливаний в муниципальный бюджет, указано в документации на сайте «Госзакупки».

Дмитрий Кантемир — молдавский господарь и сподвижник Петра I. Это был образованный человек. Он изучал философию, литературу, теологию. Турецкий фольклор, арабский, персидский знал в совершенстве. Греческий, итальянский, русский и латинский, а также эллинский, славянский и французский языки, история и архитектура были его любимыми занятиями. Он был талантливым музыкантом и композитором, увлекался математикой. В 1711 году Дмитрий Кантемир получил в подарок от Петра I имение в Севском уезде. В географическом центре он основал сельцо Дмитровка. За 12 лет Дмитрий Кантемир построил здесь усадьбу с дворцом и парком, мост, дорогу, начал строительство храма.

ИА «Орелград»