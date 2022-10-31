Орловцы стали реже получать тяжелые травмы на работе

Количество тяжелых травм на производстве сократилось вдвое.

По данным Государственной инспекции труда в Орловской области, за 9 месяцев 2021 года в организациях региона было зафиксировано 18 случаев получения работниками тяжелых травм на производстве. За аналогичный период 2022 года количество тяжелых травм уменьшилось в два раза. Такая информация была озвучена на региональном обучающем семинаре «Профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства и охрана труда». Мероприятие провела Федерация профсоюзов Орловской области.

Между тем, в департаменте социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области отметили, что заметному сокращению случаев травматизма на производстве способствует проводимая органами власти, организациями и учреждениями работа в сфере охраны труда. Она позволяет улучшить условия труда работников и сделать рабочие места более безопасными. Об этом, в частности, на семинаре рассказала представитель департамента Наталия Шабунина. Она доложила о реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Орловской области».

«Продолжается работа по координации обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций области, — отметили в департаменте. — В регионе создана сеть из 13 обучающих организаций, имеющих соответствующие разрешительные документы на право проведения этой работы и аккредитацию. За 9 месяцев 2022 года обучение прошли свыше 4880 руководителей и специалистов организаций области. За счет средств областного бюджета организовано и проведено обучение и проверка знаний требований охраны труда 90 руководителей и специалистов семи бюджетных организаций».

Кроме того, на данный момент проведена специальная оценка условий труда в 547 организациях области на 13 903 рабочих местах. Причем за счет областного бюджета спецоценка условий труда была проведена на 87 рабочих местах в шести бюджетных организациях области. Сотрудники департамента социальной защиты проводят плановые выездные проверки исполнения органами местного самоуправления переданных им государственных полномочий в сфере трудовых отношений. Нарушений законодательства в ходе таких проверок в текущем году не выявлено.

ИА «Орелград»