Орловский аграрный сектор получит 652 миллиона от инвесторов

На инвестиции в ближайшие годы рассчитывают в Мценском районе.

Администрация Мценского района Орловской области утвердила муниципальную программу развития сельского хозяйства. Ее действие рассчитано на четыре года, вернее, на три с небольшим года, так как 2022 год тоже включен в программу. Интересно, что бюджетное финансирование не предусмотрено. Весь заложенный объем финансовых средств должен поступить из внебюджетных источников. Так, власти рассчитывают, что в целом за время реализации программы в сельское хозяйство будет инвестировано не менее 652,8 миллиона рублей.

Впрочем, речь идет об инвестиционных проектах, реализаторы которых все-таки субсидируются по бюджетной линии. Программой определены приоритеты развития местного аграрного сектора. Так, курс будет взят на развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства и поддержание стабильности обеспечения населения отечественными продовольственными товарами. Также приоритетом названо развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной потребительской кооперации.

Ожидается, что за счет инвестиций и других мероприятий муниципальной программы объемы производства зерновых культур возрастут к 2025 году до 185,5 тысячи тонн, сахарной свеклы – до 248,8 тысячи тонн, картофеля – до 9000 тонн. Посевная площадь под посевами зерновых, зернобобовых и кормовых культур должна составить не менее 65 тысяч га, причем не менее 11 процентов этих площадей должны засеиваться элитными семенами. Также ожидается увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий до 6,3 тысячи тонн в год, рост поголовья крупного рогатого скота, в том числе племенного.

ИА «Орелград»