Орловский хостел наказали из-за иностранцев

Административные материалы рассмотрел арбитражный суд.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел сразу два однотипных дела по заявлению регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей, поданному в интересах индивидуального предпринимателя к Управлению по вопросам миграции УМВД России по Орловской области. Соответчиком выступило Управление министерства внутренних дел РФ по Орловской области. Правозащитник поставил вопрос о признании незаконными и отмене постановлений по делам об административных правонарушениях.

Поясним, что предпринимателю принадлежит хостел-отель, расположенный в Орле. Как следует из материалов первого дела, в мае 2022 года на миграционный учет по месту пребывания в этом хостеле-отеле был поставлен иностранец, гражданин одной из южных стран. Хостел он покинул 8 июня, однако уведомление об его убытии было представлено в орган миграционного учета только 14 июня. Из объяснения ИП следует, что уведомление об убытии было представлено позднее установленного законом срока потому, что в хостеле ожидали продления срока проживания от иностранного гражданина.

Как бы то ни было, но в отношении ИП был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ. А чуть позже было вынесено постановление, согласно которому бизнес-леди, владеющая хостелом, была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Факт нарушения правил и порядка осуществления миграционного учета в суде был подтвержден материалами дела и признан предпринимателем. Во втором случае ИП также наказали штрафом в 400 тысяч рублей за нарушение правил учета в хостеле другого иностранца.

Наложенные наказания были признаны чрезмерно строгими, ведь огромные штрафы могли буквально разорить владелицу небольшого хостела. С другой стороны, суд пришел к выводу, что в действиях ИП имелась угроза охраняемым общественным отношениям в сфере осуществления учета перемещений иностранных граждан, передвижения их по территории Российской Федерации. Поэтому арбитраж отказался считать совершенное предпринимателем административное правонарушение малозначительным. Тем не менее, оба постановления Управления по вопросам миграции были изменены в части назначения наказаний – суд сам наказал ИП, заменив штрафы предупреждениями.

ИА «Орелград»