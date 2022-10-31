Отчет КСП о проверке лечения онкобольных оказался пугающим

31.10.2022 | 14:10 Медицина, Новости

Информация о результатах проверки была озвучена в облсовете.

Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала результаты контрольного мероприятия. Она провела анализ реализации и эффективного использования бюджетных средств в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение». Краткий отчет об итогах КСП представила в Орловском облсовете народных депутатов. Объектами «проверки» стали региональный департамент здравоохранения и Орловский онкологический диспансер.

По результатам контрольного мероприятия аудиторы отметили: ежегодно в Орловской области не исполняется показатель «Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях». По итогам первой половины 2022 года не были достигнуты целевые показатели «Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более», «Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями», «Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях» и «Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году» по сравнению с плановыми значениями.

«Показатели смертности и заболеваемости новообразованиями в регионе остаются значительно выше, чем в среднем по России, — отмечают аудиторы. — Также Орловская область является одним из регионов РФ, в которых фиксируется наиболее высокий удельный вес злокачественных новообразований, диагностированных в IV стадии (27,6 процента). При анализе текстовой части госпрограммы «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» и региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» установлен ряд недостатков при отражении числовых показателей одних и тех же целей и ожидаемых результатов реализации мероприятий в разных разделах программ».

По мнению КСП, это указывает на недостаточность контроля со стороны ответственных исполнителей и разработчиков проектов нормативно-правовых актов, а также снижает эффективность контроля за достижением результатов программ со стороны ответственного исполнителя, в роли которого выступает департамент здравоохранения. Кстати, департамент аудиторы заподозрили в том, что при заключении соглашений о предоставлении субсидий на иные цели с онкодиспансером были допущены нарушения нормативно-правовых актов Орловской области, регламентирующих порядок предоставления данной субсидии.

ИА «Орелград»

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