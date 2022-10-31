Поставки лекарств для онкобольных не выдерживают критики

Сроки поставок были нарушены в 90 процентах проверенных случаев.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области провела анализ реализации и использования бюджетных средств в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». В отчете КСП отмечено, что многие целевые показатели не были достигнуты в этом году. А показатели смертности и заболеваемости новообразованиями в регионе остаются значительно выше, чем в среднем по России. Были выявлены нарушения в порядке субсидирования онкодиспансера.

Также аудиторы изучили закупки для нужд онкобольных. Результаты не выдерживают никакой критики. Как пишет в своем отчете КСП, по итогам реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2021 году были нарушены сроки поставок по 9-ти контрактам из 10-ти. Результат предоставления иного межбюджетного трансферта не был достигнут, так как число единиц приобретенного медицинского оборудования не соответствует запланированному количеству.

В ходе проверки закупок медицинского оборудования областным онкодиспансером был установлен ряд нарушений и недостатков. Так, на момент проверки учреждением не была взыскана неустойка за несвоевременное исполнение обязательств по контракту на поставку компьютерного томографа на сумму 4,5 миллиона рублей. Начальная (максимальная) цена контракта на закупку эндовидеоскопического комплекса для выполнения операций была определена на основании информации о рыночных ценах на неидентичный товар. Техническое задание сформировано на «товар с отличными техническими характеристиками от запроса ценовой информации в части конструктивных элементов оборудования».

Также КСП сообщает, что заказчиком был нарушен срок включения в реестр контрактов информации об уплате неустоек в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом. При проведении в 2020-2021 годах капитального ремонта помещений под размещение ускорительного комплекса и двух компьютерных томографов сроки выполнения работ подрядчиками были нарушены на 3-6 месяцев, что привело к невозможности установки оборудования, в сроки определенные договорами на поставку медицинских изделий. Кроме того, при организации бухгалтерского учета основных средств в онкодиспансере отмечены нарушения, указывающие на «недостатки системы внутреннего контроля за сохранностью дорогостоящего оборудования».

ИА «Орелград»