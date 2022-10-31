Семеро жителей Мценска были эвакуированы в результате пожара в жилом доме

31.10.2022 | 13:59 Новости, Происшествия

Пламя охватило помещения кухни и ванной.

Субботним вечером семеро жителей Мценска были эвакуированы из своих квартир в результате пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Возгорание произошло на улице Тургенева. Информация об этом поступила в 21.48. Как оказалось горели помещения кухни и ванной комнаты в квартире на первом этаже.

Сильное задымление подъезда послужило причиной эвакуации, а огонь уничтожил кухню на площади шести квадратных метров. Также был закопчен потолок в ванной и коридоре. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают эксперты.

ИА «Орелград»

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