В Ливнах водитель врезался в припаркованный грузовик

В результате два человека получили травмы.

Авария произошла ночью 30 октября . 45-летний водитель на «Ладе Приора» ехал по улице Мира со стороны Гайдара. Примерно в 22:50 в районе дома №146 допустил наезд на стоящий DAF с полуприцепом. Помимо водителя легковушки, травмы получила его 38-летняя пассажирка. Госпитализация не потребовалась, уточнили в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за минувшие выходные в регионе автоинспекторами были зафиксированы 29 аварий, пять человек получили травмы.

ИА «Орелград»