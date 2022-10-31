В Ливнах водитель врезался в припаркованный грузовик

31.10.2022 | 10:51 Новости, Происшествия

В результате два человека получили травмы.

Авария произошла ночью 30 октября . 45-летний водитель на «Ладе Приора» ехал по улице Мира со стороны Гайдара. Примерно в 22:50 в районе дома №146 допустил наезд на стоящий DAF с полуприцепом. Помимо водителя легковушки, травмы получила его 38-летняя пассажирка. Госпитализация не потребовалась, уточнили в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за минувшие выходные в регионе автоинспекторами были зафиксированы 29 аварий, пять человек получили травмы.

ИА «Орелград»

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