В Орле из-за дефицита денег сократят госпрограмму

Урезать планируется программу развития информационного общества в Орловской области.



Департамент информационных технологий Орловской области подготовил проект внесения изменений в постановление правительства региона от 28 ноября 2019 года об утверждении государственной программы «Развитие информационного общества на территории Орловской области». В настоящий момент документ проходит процедуру независимой антикоррупционной экспертизы. В программу планируется внести как дополнения, так и финансовые поправки.

Так, ввиду отсутствия финансирования предлагается изменить плановое значение показателя, установленного для областного управления культуры и архивного дела. На 2024 и 2025 годы были запланировано создание трех виртуальных туров по экспозициям музеев. Теперь показатель будет сокращен до созданий двух таких туров. Также запланирован перенос плановых значений показателей управления по организационному обеспечению деятельности мировых судей Орловской области. А именно: количество приобретенных автоматизированных рабочих мест с принтером для мировой юстиции Орловской области в объеме 25 штук будет перенесено с 2022 года на 2025 год. Также на 2025 год переносится приобретение 30 многофункциональных устройств для мировой юстиции региона.

В то же время планируется значительно увеличить скорость передачи данных между коммуникационными узлами локальной вычислительной сети администрации губернатора и правительства Орловской области. Базовое значение в 2022 году составляет 0,1 гигабит в секунду, а плановое значение в 2023, 2024 и 2025 годах – 10 гигабит в секунду. Проектом постановления предлагаются к утверждению и такие изменения в государственную программу, как приобретение сервера для обеспечения функционирования автоматизированной информационной системы управления органами гостехнадзора — «Гостехнадзор Эксперт». Она будет адаптирована к работе с важными государственными информационными системами, в том числе с федеральной системой учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним.

ИА «Орелград»