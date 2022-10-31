В Орле пресекли попытки проноса в суды оружия и боеприпасов

О масштабах нарушений рассказал главный судебный пристав Орловской области.

Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Орловской области, главный судебный пристав региона Михаил Смирнов принял участие в работе заседания регионального Совета судей. Участники мероприятия обсудили несколько вопросов, в том числе организацию работы по обеспечению установленного порядка деятельности районных судов и судебных участков. Напомним, специальное подразделение приставов несет охрану судов и тщательно следит за соблюдением пропускного режима.

Как гласит статистика, далеко не все посетители идут в суд с благими намерениями. Так, было заявлено, что при выполнении задач по охране и осуществлению пропускного режима судебными приставами по ОУПДС за девять месяцев текущего года были пресечены попытки проноса в здания судов 18 единиц огнестрельного оружия, 308 единиц боеприпасов, 276 единиц газового и травматического оружия, 105 электрошоковых устройств и 1688 иных предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих.

«Как отметили собравшиеся, данная работа организована в соответствии с требованиями действующего законодательства на должном уровне, — подытожили в пресс-службе регионального Управления ФССП. — Ежедневно судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов обеспечивают охраной здания Арбитражного суда Орловской области, Орловского областного суда, 29 зданий районных судов, 48 помещений судебных участков мировых судей».

ИА «Орелград»