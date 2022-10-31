Закон о нелегальных гаражах появится в Орловской области

Новым законом будут введены правила поиска владельцев как бы несуществующих гаражей.

Орловский облсовет народных депутатов рассмотрел проект закона «О составе мероприятий, направленных на выявление лиц, использующих расположенные в границах муниципальных образований Орловской области гаражи, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, и порядке их осуществления». Как следует из сопроводительной документации, он разработан в целях реализации одной из относительно новых норм федерального законодательства.

В соответствии с ней органы местного самоуправления (то есть власти сельских поселений, городских или муниципальных округов) вправе выявлять граждан, использующих нелегальные объекты. Речь идет о гаражах, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. При этом власти имеют право оказывать содействие таким гражданам в приобретении прав на эти гаражи и на земельные участки под ними. «Состав указанных мероприятий и порядок их осуществления устанавливаются законами субъектов Российской Федерации», — гласит федеральная норма.

Именно такой закон и появится в Орловской области. Согласно законопроекту, в регионе планируется узаконить следующие мероприятия: обследование территорий муниципальных образований с целью выявления незарегистрированных гаражей; информирование граждан о способах и порядке предоставления в органы местного самоуправления сведений о лицах, использующих незарегистрированные гаражи, и о порядке приобретения прав на такие гаражи и участки; проведение анализа сведений о незарегистрированных гаражах; направление запросов в органы государственной власти и организации для получения имеющейся в их распоряжении информации о незарегистрированных гаражах и о людях, их использующих.

Согласно новому закону, указанные мероприятия чиновники будут обязаны проводить в соответствии с ежегодным планом. Порядок формирования и утверждения таких планов органы местного самоуправления будут устанавливать самостоятельно. Но делать они это должны не позднее 31 декабря года, предшествующего планируемому. Что касается предусмотренного информирования, то оно, по новому региональному закону, должно осуществляться посредством размещения соответствующей информации на официальных сайтах органов местного самоуправления, а также в СМИ и на информационных стендах.

ИА «Орелград»