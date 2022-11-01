Главы трех орловских городов посетят мобилизованных

Поездка в учебные центры запланирована на 1 ноября. Об этом в эфире в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков.

«Завтра во второй половине дня планируется выезд трех глав городов – Орла, Мценска и Ливен. Они поедут в учебные центры. Их задача – выяснить потребности, которые есть у ребят. Через 7 – 10 дней поеду уже я, не с пустыми руками».

По словам главы региона, именно из этих крупных городов набрали большее число граждан в рамках частичной мобилизации. Мэры пообщаются с орловцами, оценят размещение и обеспечение. Далее уже по заявкам будет сформирован груз для второй поездки. Родственники мобилизованных смогут передать вещи, документы и прочее необходимое. Информация о пункте сбора будет размещена позднее, отметил Андрей Клычков.

Губернатор также уточнил, что единственное, что просят не привозить, это продукты питания. Кормят хорошо. Были единичные факты, когда мобилизованные обходились сухпайками, заверил Андрей Клычков.

Напомним, 31 октября в Орловской области завершилась отправка мужчин в учебные центры. Регион выполнил задание Министерства обороны. По оставшимся повесткам граждане должны явиться для уточнения данных. Новых отправок пока не планируется.

ИА «Орелград»