Губернатор Орловской области распорядился найти дополнительные места для укрытий

Эту тему поднял Клычков на совещании, посвященном командно-штабным учениям.

Глава Орловской области Андрей Клычков поставил задачу проанализировать возможность поиска дополнительных мест для укрытия, которые должны быть обеспечены необходимой инфраструктурой. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Это произошло на оперативном совещании в областной администрации, посвященном начавшимся сегодня командно-штабным учениям. 1-2 ноября в ходе учений власти должны проверить состояние систем гражданской обороны и взаимодействие всех служб и ведомств, от которых зависит безопасность орловцев.

В частности, уже сегодня жители Орла могли слышать сирену. Это была плановая проверка, о которой заранее предупреждалось. Также властям предстоит отработать вопросы эвакуации и межведомственного взаимодействия, а также проверить защитные сооружения.

ИА «Орелград»