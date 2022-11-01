Губернатор Орловской области распорядился найти дополнительные места для укрытий

1.11.2022 | 17:18 Новости, Общество

Эту тему поднял Клычков на совещании, посвященном командно-штабным учениям.

Глава Орловской области Андрей Клычков поставил задачу проанализировать возможность поиска дополнительных мест для укрытия, которые должны быть обеспечены необходимой инфраструктурой. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Это произошло на оперативном совещании в областной администрации, посвященном начавшимся сегодня командно-штабным учениям. 1-2 ноября в ходе учений власти должны проверить состояние систем гражданской обороны и взаимодействие всех служб и ведомств, от которых зависит безопасность орловцев.

В частности, уже сегодня жители Орла могли слышать сирену. Это была плановая проверка, о которой заранее предупреждалось. Также властям предстоит отработать вопросы эвакуации и межведомственного взаимодействия, а также проверить защитные сооружения.

ИА «Орелград»  

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