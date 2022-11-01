Льготы по коммуналке для мобилизованных оказались не такими, как казались

В ходе прямого эфира в соцсетях 31 октября губернатор Орловской области Андрей Клычков разъяснил, в чем именно заключается поддержка.

В комментариях был высказан упрек, что городские семьи мобилизованных получат компенсацию по коммуналке, «а деревенским как?»

«коммуналку оплаты газ вода, свет? оплата по льготам. Частный дом или квартира какая разница», — написала Людмила Бородавкина.

Андрей Клычков уточнил, что компенсируются не вся платежка, а только отдельные ее составляющие, которых в частном доме быть не может: капремонт, содержание жилья.

Департамент социальной защиты Орловской области также уточнил, что мера соцподдержки семьям мобилизованных граждан — ежемесячная денежная компенсация расходов в размере 50 процентов:

платы за наем

платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме,

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

ИА «Орелград»